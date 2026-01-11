Сузуки – 6-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 500 матчей подряд без пропусков со старта карьеры

Капитан «Монреаля» Сузуки провел 500-й матч в НХЛ.

Юбилейной для 26-летнего форварда стала игра против «Детройта» (0:4).

Сузуки дебютировал в НХЛ в составе «Монреаля» в сезоне-2019/20. Всего на его счету 423 (152+271) очка в 500 играх в регулярных чемпионатах лиги.

Сузуки стал шестым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей подряд со старта своей карьеры. Он не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах.

Ранее это удалось Дугу Джарвису (964), Эндрю Кольяно (830), Энди Хебентону (630), Билли Харрису (576) и Мюррею Мердоку (508).