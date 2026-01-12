НХЛ. «Бостон» одолел «Питтсбург», «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», «Вегас» забросил 7 шайб «Сан-Хосе», «Виннипег» победил «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» (4:3), «Бостон» одолел «Питтсбург» (1:0), «Коламбус» обыграл «Юту» (3:2), «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» (2:3), «Сан-Хосе» проиграл «Вегасу» (2:7).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
