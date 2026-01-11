Миллер о 2:10 от «Бостона»: «Я должен играть лучше, лидеры не должны допускать такого. Зрители никогда не должны скандировать: «Мы хотим 10!»
Джей Ти Миллер раскритиковал свое выступление против «Бостона».
Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер раскритиковал свое выступление в матче против «Бостона» (2:10).
Форвард забил гол в этой игре.
Это 6-е поражение команды в 7 последних матчах. «Рейнджерс» на данный момент находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 46 играх.
«В такой игре нужны лидерские качества, я должен играть лучше. Это просто недопустимо. Лидеры не должны допускать, чтобы игры – и я говорю о себе – доходили до такого состояния.
Зрители на трибунах никогда не должны скандировать: «Мы хотим 10!» Нужно посмотреть на себя. Не пытаться указывать пальцем и искать оправдания», – сказал Миллер.
