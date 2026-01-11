Агент Бережного: «В клубе довольны, что у Стаса есть прогресс. Он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ»

Агент Бережного: в клубе довольны тем, что у Станислава есть прогресс.

Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Станислава Бережного, прокомментировал то, что «Чикаго» вызвал игрока из АХЛ .

В нынешнем сезоне вратарь провел 9 матчей за «Рокфорд » в регулярном чемпионате, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 88,9% бросков.

22-летний Бережной был заявлен в матче против «Нэшвилла», но на лед не вышел.

«То, что его вызвали в «Чикаго », связано с болезнью или травмами игроков. В фарм-клубе на контракте есть возрастной вратарь, которого не смогли ни отдать, ни обменять. У Стаса еще было небольшое повреждение, и там определенные протоколы, которые не давали ему сразу выйти, хотя он уже был в хорошей форме.

В клубе довольны тем, что у Бережного есть прогресс, хотя игр у него не так много. Стасу нравится там, он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ . Я верю, что у него должно получиться, у Бережного впереди хорошее будущее», – сказал Черных.