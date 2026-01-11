Быков о Спронге в «Автомобилисте»: «Обмен иногда дает второе дыхание игроку. Идет перезагрузка, он старается всем доказать свою дееспособность»
Вячеслав Быков высказался об обмене Дэниэла Спронга в «Автомобилист».
Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков высказался об обмене нападающего Дэниэла Спронга в «Автомобилист».
В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей в ЦСКА при полезности «плюс 4». Он не играл с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина.
«Не имею возможности смотреть все матчи, поэтому мне трудно что-то говорить об этом игроке. Обмен иногда дает второе дыхание игроку.
Идет перезагрузка, он старается всем доказать свою дееспособность. Чего можно и пожелать Спронгу», – сказал Быков.
ЦСКА держал в резерве главного бомбардира. Теперь его обменяли – на 100 млн
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
