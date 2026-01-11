Рейс «Сочи» в Санкт-Петербург отменили из-за снегопада, команда отправится в Магнитогорск («Матч ТВ»)

Рейс «Сочи» в Санкт-Петербург был отменен из-за снегопада.

Хоккеисты «Сочи» после отмены рейса в Санкт-Петербург полетят в Магнитогорск на игру с «Металлургом», сообщает «Матч ТВ ».

Ранее стало известно, что матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Шанхаем » и «Сочи» перенесен с 12 на 29 января: «Южане не могут прибыть на завтрашний матч из-за форс-мажорных обстоятельств».

Игра «Сочи » с «Металлургом » состоится 14 января.

«Рейс в Санкт-Петербург отменили из-за снегопада. Команда отправится на следующий матч в Магнитогорск», – сообщил телеканалу источник.