Рейс «Сочи» в Санкт-Петербург отменили из-за снегопада, команда отправится в Магнитогорск («Матч ТВ»)
Рейс «Сочи» в Санкт-Петербург был отменен из-за снегопада.
Хоккеисты «Сочи» после отмены рейса в Санкт-Петербург полетят в Магнитогорск на игру с «Металлургом», сообщает «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Шанхаем» и «Сочи» перенесен с 12 на 29 января: «Южане не могут прибыть на завтрашний матч из-за форс-мажорных обстоятельств».
Игра «Сочи» с «Металлургом» состоится 14 января.
«Рейс в Санкт-Петербург отменили из-за снегопада. Команда отправится на следующий матч в Магнитогорск», – сообщил телеканалу источник.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости