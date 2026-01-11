Агент Хэмилтона об игроке в запасе «Нью-Джерси»: «У Дуги есть список из 10 клубов для обмена. Мы дали «Девилс» понять, что рассмотрим и другие команды»

Агент Дуги Хэмилтона высказался о возможном обмене игрока из «Нью-Джерси».

Защитник «Нью-Джерси » Дуги Хэмилтон пропустит матч с «Виннипегом» по решению тренера.

Главный тренер Шелдон Киф объявил, что Хэмилтон не будет включен в состав.

Игра состоится сегодня, 11 января. Защитник Джонатан Ковачевич, еще не игравший в этом сезоне из-за травмы колена, должен вернуться в состав клуба в этом матче.

В нынешнем сезоне Хэмилтон провел 40 матчей и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «минус 7».

Агент игрока Джей Пи Бэрри прокомментировал решение отправить его клиента в запас.

«Сегодня Дуги сообщили, что он не будет играть, поскольку Ковачевич вернулся в состав. На наш взгляд, это решение продиктовано скорее деловыми соображениями, чем его игрой на данный момент. Исключение его из заявки на данном этапе кажется очень продуманным шагом.

У Дуги есть список из 10 команд, в которые его можно обменять. Попытки обменять его предпринимались еще с прошлогоднего драфта. Мы ясно дали понять «Девилс», что рассмотрим и команды, не входящие в наш список, а также другие креативные способы, чтобы найти команду, которая будет приемлемой для всех сторон», – сказал Бэрри инсайдеру Пьеру ЛеБрюну .

Срок соглашения Хэмилтона с кэпхитом 9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28. В контракте есть модифицированный пункт о запрете на обмен. Игрок должен предоставить список из 10 команд, в которые не против перейти.