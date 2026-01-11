Миллер о 2:10 от «Бостона»: «Хуже уже некуда. Это должно вызывать рвотные позывы. Единственное, что имеет значение, это реакция»
Джей Ти Миллер высказался о крупном поражении «Рейнджерс» от «Бостона».
Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о поражении от «Бостона» со счетом 2:10.
Это 6-е поражение команды в 7 последних играх. «Рейнджерс» на данный момент находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 46 матчах.
Форвард забил гол в этой игре.
«Хуже уже некуда. Единственное, что сейчас действительно важно, это то, что от этого должно быть больно, это должно быть отстойно.
Это должно вызывать у тебя рвотные позывы, а завтра и послезавтра ты должен отреагировать.
Единственное, что имеет значение, это реакция», – сказал Миллер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости