Миллер о 2:10 от «Бостона»: «Хуже уже некуда. Это должно вызывать рвотные позывы. Единственное, что имеет значение, это реакция»

Джей Ти Миллер высказался о крупном поражении «Рейнджерс» от «Бостона».

Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о поражении от «Бостона» со счетом 2:10.

Это 6-е поражение команды в 7 последних играх. «Рейнджерс» на данный момент находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 46 матчах.

Форвард забил гол в этой игре.

«Хуже уже некуда. Единственное, что сейчас действительно важно, это то, что от этого должно быть больно, это должно быть отстойно.

Это должно вызывать у тебя рвотные позывы, а завтра и послезавтра ты должен отреагировать.

Единственное, что имеет значение, это реакция», – сказал Миллер.