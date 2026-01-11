Василевский выиграл 7-й матч подряд. Вратарь «Тампы» отразил 18 из 20 бросков «Филадельфии»

Андрей Василевский выиграл 7-й матч НХЛ подряд.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский одержал 7-ю победу подряд.

Он отразил 18 из 20 бросков в матче НХЛ с «Филадельфией» (7:2)

В нынешнем сезоне Василевский провел 27 и одержал 18 побед, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,33.