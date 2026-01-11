Салливан о 2:10 от «Бостона»: «Не собираюсь указывать пальцем, почему мы в таком положении. Мы гораздо лучшая команда, чем та, которая была на льду. Нам нужно вернуться на правильный путь»

Тренер «Рейнджерс» высказался о крупном поражении от «Бостона».

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан высказался о крупном поражении от «Бостона » со счетом 2:10.

Это 6-е поражение команды в 7 последних играх. «Рейнджерс» на данный момент находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 46 матчах.

«Очевидно, никто не хочет переживать такое унизительное событие, как то, что только что произошло с нами. Этим ребятам небезразлично, что происходит, и это непросто, когда у тебя нет успеха или ты не оправдываешь ожиданий. Когда этого не происходит, это чувствуют все.

Я не собираюсь сидеть здесь и указывать пальцем, почему мы оказались в таком положении. Мы оказались там из-за всех нас, и нам нужно найти решения, чтобы попытаться вернуться на правильный путь и дать себе шанс.

Вот что я знаю: мы гораздо лучшая команда, чем та, которая была сегодня на льду, по какой-то причине нам было тяжело. У меня нет ответов на вопрос, почему, но мы будем работать с игроками, мы будем бороться и найдем способ играть на том уровне, на который, как мы считаем, мы способны», – сказал Салливан.

🚨Покер Хуснутдинова! Вместе с Пастрняком разорвал «Рейнджерс» Панарина