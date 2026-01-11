Агент Пилипенко: «Про обмен разговоры идут месяца три. Были моменты, когда он уже одной ногой был в другом клубе. Хотелось бы, чтобы менеджмент «Северстали» побыстрее решил вопрос»

Агент Пилипенко: про обмен разговоры идут месяца три.

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Северстали » Кирилла Пилипенко , высказался о ситуации вокруг игрока.

Ранее появилась информация, что клуб может обменять хоккеиста в «Амур».

В текущем сезоне FONBET КХЛ Пилипенко провел 21 матч и набрал 8 (6+2) очков. Он не играет с 25 декабря.

«Про обмен Пилипенко у нас разговоры идут месяца три. То в один клуб практически ушел, то во второй, то в третий… У нас с Кириллом не было задачи уйти. Цель – приносить пользу команде, будь это «Северсталь» или какая-либо другая. Но не сидеть и не смотреть, когда играют другие, когда ты здоров.

Если тренер принял решение, что игрок не в составе, то мы должны уважать его мнение, но хотелось бы, чтобы менеджмент побыстрее решил этот вопрос. Кирилл немало сделал для Череповца. Если он вынужден сидеть и наблюдать, тогда нужно его обменять.

А куда Пилипенко уйдет, я уже боюсь загадывать. Были моменты, когда он уже одной ногой был в другом клубе, но потом все откатывалось. Поэтому ждем, когда будет подписан официальный документ. На данный момент никакие документы еще не подписаны», – сказал Черных.

Пилипенко и Чехович могут перейти в «Амур» (Артур Хайруллин)