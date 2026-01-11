Григорий Панин: «Был возраст, когда думал, что я ##### какой крутой защитник. Можно сказать, полузащитник. Когда понял, что это не так, сразу все в гору пошло»
Капитан «Салавата» Григорий Панин рассказал о звездной болезни в молодости.
40-летний капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, как пережил звездную болезнь в молодости.
«Я же всегда был простой середнячок, который выполнял свою работу. Командный игрок, который никогда звезд с неба не хватал.
Был просто определенный возраст, когда я думал, что я ##### (офигеть) какой крутой защитник. Даже защитник атакующего плана. Можно сказать, полузащитник.
Потом, когда я понял, что это не так, сразу все в гору пошло», – сказал Панин.
В нынешнем сезоне защитник провел 44 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «плюс 5».
