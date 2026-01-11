Игра «Шанхая» с «Сочи» перенесена с 12 на 29 января: «Южане не могут прибыть на завтрашний матч из-за форс-мажорных обстоятельств»
Матч «Шанхая» с «Сочи» перенесен с 12 на 29 января.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Шанхаем» и «Сочи» перенесен с 12 на 29 января.
«Матч с ХК «Сочи» проведем чуть позже – не 12 января, а 29. Это связано с форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых южане не могут прибыть на завтрашний матч.
Все билеты, приобретенные на игру 12 января, автоматически будут действительны и на игру 29 января», – говорится в сообщении «Дрэгонс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
