Игра «Шанхая» с «Сочи» перенесена с 12 на 29 января: «Южане не могут прибыть на завтрашний матч из-за форс-мажорных обстоятельств»

Матч «Шанхая» с «Сочи» перенесен с 12 на 29 января.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Шанхаем» и «Сочи » перенесен с 12 на 29 января.

«Матч с ХК «Сочи» проведем чуть позже – не 12 января, а 29. Это связано с форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых южане не могут прибыть на завтрашний матч.

Все билеты, приобретенные на игру 12 января, автоматически будут действительны и на игру 29 января», – говорится в сообщении «Дрэгонс ».