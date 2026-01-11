Зибанежад о матче с «Бостоном»: «Стыдно. Поражение со счетом 2:10 – это позор. Даже не знаю, что еще сказать»

Мика Зибанежад высказался о поражении от «Бостона» со счетом 2:10.

Форвард набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

«Стыдно. Любое поражение со счетом 2:10 – это позор.

Честно говоря, я даже не знаю, что еще сказать», – сказал Зибанежад.

