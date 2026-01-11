«Баффало» выиграл 13 из 14 последних матчей. Команда Раффа идет 6-й на Востоке
«Баффало» выиграл 13 из 14 последних матчей в НХЛ.
«Баффало» обыграл «Анахайм» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Линди Раффа 13-й в 14 последних матчах.
На данный момент «Баффало» идет на 6-м месте в Восточной конференции с 52 очками после 43 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
