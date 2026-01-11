«Баффало» выиграл 13 из 14 последних матчей. Команда Раффа идет 6-й на Востоке

«Баффало» выиграл 13 из 14 последних матчей в НХЛ.

«Баффало» обыграл «Анахайм » (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Эта победа стала для команды тренера Линди Раффа 13-й в 14 последних матчах.

На данный момент «Баффало » идет на 6-м месте в Восточной конференции с 52 очками после 43 игр.