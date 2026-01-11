Агент Хуснутдинова о покере: «Марат – большой молодец и боец, вписал свое имя в историю. Это придаст и уверенность, и определенный вес в команде»

Агент Хуснутдинова высказался о покере игрока в НХЛ.

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Бостона » Марата Хуснутдинова , высказался о покере игрока.

Нападающий забросил 4 шайбы и сделал передачу в игре против «Рейнджерс» (10:2).

Хуснутдинов стал 14-м россиянином в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч с учетом плей-офф.

– Так получилось, что я смотрел игру и сначала порадовался за один его гол, потом за дубль, за хет-трик и, наконец, за покер. Конечно, это была феерия. И голы, как говорится, не мусорные, а каждый на загляденье.

Хоккеистов из России, которые делали покер в НХЛ, всего около десяти, поэтому Марат вписал свое имя в историю. Это придаст и уверенность, и определенный вес в команде.

Поэтому очень сильно рад за Марата, что так получается у него. Надеемся, что дальше будет, может быть, не покер, но хотя бы дубли и хет-трики почаще.

– Хуснутдинову воздалось за его старания за последние месяцы?

– Мне кажется, это хорошая адаптация плюс поддержка со стороны Пастрняка . Когда складываются взаимоотношения на площадке, то это всегда выливается в такой результат.

Марат – большой молодец и боец, потому что много матчей, которые он проводил до обмена в «Бостон» и после, были с микротравмами и даже с такими повреждениями, с которыми было тяжело играть. И он все это преодолел, – сказал Черных.

