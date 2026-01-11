«Тампа» продлила серию побед до 9, обыграв «Филадельфию». Клуб выиграл 9+ матчей подряд в 5-й раз в истории
«Тампа» обыграла «Филадельфию» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для «Лайтнинг» 9-й подряд. Команда под руководством тренера Джона Купера набрала 57 очков в 43 играх в сезоне и идет на 3-м месте в Восточной конференции.
Эта победная серия входит в топ-5 в истории клуба по продолжительности.
«Лайтнинг» уже одерживали победы в 9 и более матчах подряд в сезоне-2019/20 (11 и 10 игр), в сезоне-2018/19 (10 игр) и в сезоне-2015/16 (9 игр).
⚡ Кучеров выбил 2+2 с «Филадельфией». Он идет в сумасшедшем темпе: 23 очка за 9 матчей
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
