«Тампа» продлила серию побед до 9, обыграв «Филадельфию». Клуб выиграл 9+ матчей подряд в 5-й раз в истории

«Тампа» продлила серию побед до 9, обыграв «Филадельфию».

«Тампа » обыграла «Филадельфию» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Лайтнинг» 9-й подряд. Команда под руководством тренера Джона Купера набрала 57 очков в 43 играх в сезоне и идет на 3-м месте в Восточной конференции.

Эта победная серия входит в топ-5 в истории клуба по продолжительности.

«Лайтнинг» уже одерживали победы в 9 и более матчах подряд в сезоне-2019/20 (11 и 10 игр), в сезоне-2018/19 (10 игр) и в сезоне-2015/16 (9 игр).

⚡ Кучеров выбил 2+2 с «Филадельфией». Он идет в сумасшедшем темпе: 23 очка за 9 матчей