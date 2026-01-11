Хуснутдинов о покере: «Пытался забросить пять шайб. Было здорово забить четыре»
Марат Хуснутдинов высказался о покере в матче с «Рейнджерс».
Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов высказался о своем покере в НХЛ.
Он забросил 4 шайбы и сделал передачу в игре против «Рейнджерс» (10:2).
«Сегодня я пытался забить пять голов, но было здорово забить четыре», – со смехом сказал Хуснутдинов после игры.
Всего на его счету теперь 20 (9+11) очков в 40 играх чемпионата.
🚨Покер Хуснутдинова! Вместе с Пастрняком разорвал «Рейнджерс» Панарина
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
