Хуснутдинов о покере: «Пытался забросить пять шайб. Было здорово забить четыре»

Марат Хуснутдинов высказался о покере в матче с «Рейнджерс».

Нападающий «Бостона » Марат Хуснутдинов высказался о своем покере в НХЛ.

Он забросил 4 шайбы и сделал передачу в игре против «Рейнджерс» (10:2).

«Сегодня я пытался забить пять голов, но было здорово забить четыре», – со смехом сказал Хуснутдинов после игры.

Всего на его счету теперь 20 (9+11) очков в 40 играх чемпионата.

