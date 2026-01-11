Валерий Каменский: «Есть надежда, что нас допустят до международных встреч в 2026 году. Может, до людей наконец дойдет, что без России мировой хоккей неполноценен»
Валерий Каменский: ждем, когда нас допустят до международных встреч.
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о работе по улучшению лиги и рассказал, чего ждет от 2026 года в хоккее.
«Ведется большая работа для улучшения спортивного и маркетингового плана. Сейчас вводится искусственный интеллект, немного меняют правила, чтобы хоккей стал интереснее.
Мы ждем, когда нас допустят до международных встреч. Надежда на это в новом году есть. Может, до людей наконец дойдет, что без России мировой хоккей неполноценен», – заявил Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости