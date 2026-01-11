Пастрняк с 0+6, Хуснутдинов с 4+1 и Заха с хет-триком разделили звание 1-й звезды дня в НХЛ. Кучеров с 2+2 стал 2-й звездой, Коммессо с 1-м шатаутом в лиге – 3-й

Трио из «Бостона», Кучеров и Коммессо – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – вратарь «Чикаго » Дрю Коммессо , засушивший «Нэшвилл» (3:0) при 36 отраженных бросках. Победа и шатаут стали для 23-летнего американца первыми в лиге.

Вторая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров , набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией» (7:2). Россиянин набирает не менее 2 баллов в каждой из последних 8 игр.

Звание первой звезды разделили три игрока «Бостона » с 14 (7+7) очками на троих в матче с «Рейнджерс» (10:2). Это Давид Пастрняк (0+6), Марат Хуснутдинов (4+1) и Павел Заха (хет-трик).

🚨Покер Хуснутдинова! Вместе с Пастрняком разорвал «Рейнджерс» Панарина