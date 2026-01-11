40-летний Бернс дважды забил «Коламбусу». Он 4-й в списке самых возрастных защитников, сделавших дубль в НХЛ

40-летний Брент Бернс дважды забил «Коламбусу».

Защитник «Колорадо » Брент Бернс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (4:0) и стал второй звездой.

На счету 40-летнего канадца стало 23 (8+15) очка в 44 играх в сезоне при полезности «+26».

Бернс (40 лет 307 дней) стал четвертым в списке самых возрастных защитников в истории лиги, забросивших 2+ шайбы за игру.

В топ-3 входят Тим Хортон (41 год 277 дней, 1971 год, «Питтсбург»), Здено Хара (41 год 221 день, 2018 год, «Бостон ») и Никлас Лидстрем (41 год 191 день, 2011, «Детройт»).