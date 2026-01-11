Два 40-летних игрока – Овечкин и Перри – забросили по 10+ шайб в сезоне НХЛ. Это 1-й такой случай за 9 лет

Два 40-летних игрока – Овечкин и Перри – забросили по 10+ шайб в сезоне НХЛ.

Форвард «Лос-Анджелеса» Кори Перри забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:3 Б).

На счету 40-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 36 играх в текущем сезоне.

Перри стал первым игроком в истории «Кингс», достигшим отметки 10 шайб за сезон в возрасте 40 лет или более.

В текущем сезоне лиги Кори – второй 40-летний игрок с 10+ шайбами. Первым стал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин (19 голов в 45 играх).

В прошлый раз два игрока в возрасте 40 лет или более достигали отметки 10 шайб в сезоне-2016/17 (Яромир Ягр – 16 в 82 играх за «Флориду», Мэтт Каллен – 13 в 72 играх за «Питтсбург»).

Отметим, что в текущем сезоне присоединиться к Овечкину и Перри может 40-летний защитник «Колорадо» Брент Бернс (8 шайб в 44 играх).