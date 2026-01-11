Макдэвид 2-м в сезоне НХЛ забил 30 голов – в 45 играх. Он делит с Гретцки и Андерсоном 2-е место в истории «Эдмонтона» по сезонам с 30+ шайбами (9)

Коннор Макдэвид 2-м в сезоне НХЛ забил 30 голов – в 45 играх.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:4 Б).

На счету Макдэвида стало 78 (30+48) очков в 45 играх в текущем сезоне.

Он занимает 2-е место в гонке снайперов лиги , уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо » (36 шайб в 42 играх).

По числу сезонов с 30+ шайбами за «Ойлерс» (9) Коннор догнал Уэйна Гретцки и Гленна Андерсона. Рекорд принадлежит Яри Курри (10).