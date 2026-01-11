Макдэвид набрал очки в 18-м матче подряд (личный рекорд в НХЛ). У него 78 баллов в 45 играх в сезоне – делит лидерство с Маккинноном в гонке бомбардиров
Коннор Макдэвид набрал очки в 18-м матче подряд (личный рекорд в НХЛ).
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:4 Б).
28-летний канадец продлил результативную серию до 18 игр (42 очка на отрезке, 19+23).
Он обновил личный рекорд по продолжительности такой серии и повторил клубный рекорд для действующих игроков (установлен Леоном Драйзайтлем в прошлом сезоне).
На счету Макдэвида стало 78 (30+48) очков в 45 играх в текущем сезоне.
Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» (78 в 44, 36+42, сегодня – без очков в матче с «Коламбусом»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
