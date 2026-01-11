«Сибирь» обменяет Чеховича в «Амур» на Талалуева (Metaratings)
«Сибирь» обменяет Ивана Чеховича в «Амур» на Илью Талалуева.
«Сибирь» и «Амур» обменяются нападающими, как сообщает Metaratings.
В хабаровский клуб перейдет Иван Чехович. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ у 27-летнего игрока, начинавшего сезон в «Шанхае», 14 (7+7) очков в 26 матчах при полезности «минус 17».
Новичком новосибирцев станет Илья Талалуев. У 27-летнего игрока 14 (5+9) очков в 35 играх в сезоне при полезности «+1».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
