Тарасенко остался без очков в 5-м матче подряд (7 бросков и «минус 4» на отрезке). У него 20 баллов в 39 играх за «Миннесоту» в сезоне

Владимир Тарасенко остался без очков в 5-м матче подряд.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (3:4 ОТ).

В текущем сезоне у 34-летнего россиянина 20 (8+12) баллов в 39 играх при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 15:01.

В последних 5 играх – нет очков при 7 бросках в створ и «минус 4».

Сегодня Тарасенко (12:39 – 9-е время среди форвардов «Уайлд», полезность «минус 1») остался без бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.