«Сент-Луис» продлил Броберга на 6 лет с кэпхитом 8 млн долларов. Сегодня же защитник получил травму в матче с «Вегасом»

«Сент-Луис» продлил контракт с защитником Филипом Бробергом на 6 лет и 48 миллионов долларов.

Средняя зарплата (кэпхит) 24-летнего шведа составит 8 млн долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.

В текущем сезоне на счету Броберга 15 (2+13) очков в 46 играх за «Блюз» при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа, 17 силовых приемах и 71 блоке.

Отметим, что сегодня в матче с «Вегасом » (2:4) – первом после объявления о сделке – игрок отметился ассистом и получил травму верхней части тела после хита капитана «Голден Найтс» Марка Стоуна .

По действующему до конца этого сезона контракту кэпхит Броберга составляет 4,58 млн долларов.

Такую зарплату «Сент-Луис » предложил игроку в августе 2024 года в качестве оффер-шита. В итоге Броберг тогда перешел из «Эдмонтона» в «Блюз» в статусе ограниченно свободного агента.