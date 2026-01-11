Куинн Хьюз набрал 0+3 в матче против «Айлендерс» – 29-й матч с 3+ ассистами в карьере. Он делит 9-е место среди защитников в истории НХЛ по числу таких игр
Куинн Хьюз набрал 0+3 в матче с «Айлендерс» – 29-й такой матч в карьере.
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.
В текущем сезоне у 26-летнего американца стало 39 (3+36) очков в 40 играх. После обмена в «Уайлд» из «Ванкувера» – 16 (1+15) очков в 14 играх при полезности «+7».
Матч с 3+ ассистами стал для Хьюза 29-м за карьеру в лиге (и 3-м – после обмена в «Миннесоту»).
По их числу он делит 9-е место в истории лиги с Ларри Мерфи и Берье Сальмингом.
Выше идут Пол Коффи (82), Рэй Бурк (64), Бобби Орр (60), Эл Макиннис (45), Брайан Лич (40), Дени Потвен (40), Фил Хаусли (34) и Виктор Хедман («Тампа», 31).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
