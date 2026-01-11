Куинн Хьюз набрал 0+3 в матче против «Айлендерс» – 29-й матч с 3+ ассистами в карьере. Он делит 9-е место среди защитников в истории НХЛ по числу таких игр

Куинн Хьюз набрал 0+3 в матче с «Айлендерс» – 29-й такой матч в карьере.

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

В текущем сезоне у 26-летнего американца стало 39 (3+36) очков в 40 играх. После обмена в «Уайлд» из «Ванкувера» – 16 (1+15) очков в 14 играх при полезности «+7».

Матч с 3+ ассистами стал для Хьюза 29-м за карьеру в лиге (и 3-м – после обмена в «Миннесоту»).

По их числу он делит 9-е место в истории лиги с Ларри Мерфи и Берье Сальмингом.

Выше идут Пол Коффи (82), Рэй Бурк (64), Бобби Орр (60), Эл Макиннис (45), Брайан Лич (40), Дени Потвен (40), Фил Хаусли (34) и Виктор Хедман («Тампа», 31).