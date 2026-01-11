Пастрняк – 3-й игрок в истории «Бостона» с 6 ассистами за матч. В НХЛ за последние 25 лет – 4-й

Давид Пастрняк – 3-й игрок в истории «Бостона» с 6 ассистами за матч.

Форвард «Бостона » Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач в игре с «Рейнджерс » (10:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне на счету 29-летнего чеха стало 55 (19+36) очков в 40 играх.

Пастрняк стал третьим игроком в истории «Брюинс», сделавшим 6 ассистов за матч. Он присоединился к Кену Ходжу (1971, 0+6) и Бобби Орру (1973, 0+6).

В целом в лиге Давид стал четвертым игроком за последние 25 лет с таким достижением. Он присоединился к Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 2021, 0+6), Крису Летангу («Питтсбург », 2023, 0+6) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 2024, 0+6).

Рекорд НХЛ по числу ассистов за игру (7) делят Билли Тэйлор (1947, «Детройт», 0+7) и Уэйн Гретцки (1980, 1985, 1986, «Эдмонтон», 3 раза по 0+7).

