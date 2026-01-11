Капризов вышел на чистое 2-е место в истории «Миннесоты» по очкам в регулярках НХЛ (438), обогнав Габорика. До рекорда Микко Койву – 271 балл
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).
На его счету стало 438 (210+228) очков в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «Уайлд».
28-летний россиянин вышел на чистое 2-е место в истории клуба по этому показателю, обогнав Мариана Габорика (437 баллов в 502 играх, 219+218).
Рекордом владеет Микко Койву – 709 (205+504) результативных действий за 1028 матчей в регулярках.
В текущем сезоне Капризов набрал 52 (25+27) очка в 46 играх при полезности «плюс 7».
