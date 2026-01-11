Капризов забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». Он делит 5-е место в гонке снайперов НХЛ

Кирилл Капризов забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (3:4 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина стало 52 (25+27) очка в 46 играх – делит 10-е место в гонке бомбардиров лиги и 5-е – в гонке снайперов .

Капризов прервал безголевую серию из 3 матчей.

Сегодня Кирилл (23:59, нейтральная полезность) реализовал 1 из 7 бросков в створ.