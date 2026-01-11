Мичков остался без голов в 7-м матче подряд, без очков – в 2-м. У него 2 броска, 2 потери и «минус 3» за 17:10 против «Тампы» – 2-е время в сезоне
Матвей Мичков остался без голов в 7-м матче подряд, без очков – в 2-м.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:7).
На счету 21-летнего россиянина 23 (9+14) очка в 42 играх в сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 14:37.
Текущая безголевая серия – 7 матчей.
Сегодня Мичков (17:10 – второй показатель игрового времени в этом сезоне, «минус 3») отметился 2 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
