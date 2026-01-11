Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 70 очков – за 44 матча. В истории лиги только Гретцки и Кросби достигали этой отметки быстрее в возрасте до 20 лет

19-летний Макклин Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 70 очков.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (5:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

На счету 19-летнего канадца стало 70 (24+46) очков в 44 играх в сезоне при полезности «+17». Он продлил результативную серию до 13 игр – 2-й результат в истории «Шаркс» (рекорд у Эрика Карлссона – 14 игр, 2022/23).

Селебрини идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги , уступая только Нэтану Маккиннону («Колорадо», 78 очков в 44 играх) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 77 в 45).

Только 2 игрока в истории НХЛ быстрее достигли отметки 70 очков за сезон в возрасте до 20 лет – Уэйн Гретцки (1980/81, «Эдмонтон», 40 игр) и Сидни Кросби (2006/07, «Питтсбург», 43).