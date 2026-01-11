Кучеров набрал 2+2 с «Филадельфией» – 8-й подряд матч с 2+ очками. У него 65 очков в 39 играх – идет 4-м в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров набрал 2+2 в матче с «Филадельфией».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:2) и был признан первой звездой.

На счету 32-летнего россиянина стало 65 (22+43) очков в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги .

Кучеров продлил серию игр с 2+ очками до 8 (22 балла на отрезке, 9+13) – личный рекорд в лиге. Среди действующих игроков более длинная такая серия была только у Стивена Стэмкоса (2021/22, «Тампа», 9 матчей). Такая же – у Коннора Макдэвида (2018/19, «Эдмонтон», 8).

Сегодня Кучеров (14:24, «+4») реализовал оба броска в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.