Хуснутдинов – 14-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч (с учетом плей-офф)

Марат Хуснутдинов – 14-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч.

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов сделал покер в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (10:2), всего набрав 5 (4+1) очков.

Ранее в истории НХЛ (с учетом плей-офф) по 4+ шайбы за матч забрасывали 13 россиян.

Рекордом владеет Александр Овечкин (4 раза).

Также в списке Павел Буре (3 раза), Александр Могильный (2), Сергей Федоров (2, 1 раз – в составе пента-трика), Алексей Жамнов (в составе пента-трика), Вячеслав Козлов, Виктор Козлов, Александр Селиванов, Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Алексей Ковалев, Денис Гурьянов (в плей-офф-2020, российский рекорд в матчах Кубка Стэнли) и Артемий Панарин (в феврале 2023 года, предыдущий случай).

🚨Покер Хуснутдинова! Вместе с Пастрняком разорвал «Рейнджерс» Панарина