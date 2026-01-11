Орлов сделал передачу в матче с «Далласом». У защитника «Сан-Хосе» 1+21 в 44 играх

Орлов сделал передачу в матче с «Далласом».

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Далласом» (5:4 ОТ).

Россиянин набрал 22-е (1+21) очко в сезоне, всего он провел 44 игры.

Сегодня за 22:07 (4:52 – в большинстве) у Орлова ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «0».