Гришин о 4:2 с «Адмиралом» после 0:2: «Во втором перерыве спокойно поговорили. Гол Жафярова дал энергию, и «Нефтехимик» этим воспользовался»

Гришин о 4:2 с «Адмиралом»: гол Жафярова дал энергию, и «Нефтехимик» этим воспользовался.

Тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин оценил победу над «Адмиралом » (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. К 44-й минуте нижнекамцы проигрывали со счетом 0:2.

— Эта игра была похожа на предыдущую игру с «Адмиралом» (3:2 Б). Мы владели инициативой, создали много моментов в первом периоде. Не смогли их реализовать. А в конце первого периода еще и пропустили неудачно на последней минуте. Второй период получился, как и в прошлом матче, равным, туда‑сюда.

Ну, а во втором перерыве мы спокойно поговорили с ребятами. Сказали, что не надо обращать внимание на счет. Нужно изменить это стечение обстоятельств. К счастью, Дамир [Жафяров] забил неожиданный гол. Такие шайбы в таких матчах очень нужны. Вроде создаем голевые моменты, и они не заходят. А тут вдруг неожиданный бросок, и она заходит. Это дало нам энергию, и ребята — молодцы, этим воспользовались, довели до победы.

— Показалось, что в первых двух периодах уверенная игра вратаря «Адмирала» заставила нервничать игроков хозяев. Так ли это?

— Ну, естественно. Когда создаются моменты, причем на протяжении двух матчей — мы и в прошлой игре забили два гола только с игры. Тяжело даются шайбы, хотя моментов достаточно для того, чтобы чувствовать себя увереннее.

Конечно, ребята начинают нервничать. Не у всех твердая психика. Энергия тратится на другие моменты, и ее не хватает на площадке в завершении. А когда чуть успокоились, переключив внимание на другие вещи — что надо выйти и что‑то изменить, то ребятам воздалось. Это тоже для них урок. Мы об этом много говорим, и они должны об этом постоянно думать, – сказал Гришин.