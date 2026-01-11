Бардаков сделал передачу в 3-м матче подряд – с «Коламбусом». У форварда «Колорадо» 1+7 в 31 игре

Бардаков сделал передачу в 3-м матче подряд – с «Коламбусом».

Форвард «Колорадо» Захар Бардаков сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Коламбусом» (4:0), отдав результативный пас в третьей игре подряд.

Россиянин набрал 8-е (1+7) очко в сезоне, всего он провел 31 матч. При этом его безголевая серия продлилась до 25 игр.

Сегодня за 9:54 у Бардакова ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».