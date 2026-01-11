Задоров против «Рейнджерс»: передача, 4 хита, «+4» за 19:52. У защитника «Бостона» 1+14 в 45 матчах
Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Рейнджерс» (10:2).
В начале третьего периода россиянин ассистировал Марату Хуснутдинову, на счету которого покер в этой встрече.
Задоров набрал 15-е (1+14) очко в сезоне, всего он провел 45 игр.
В матче с ньюйоркцами за 19:52 (1:59 – в меньшинстве) у защитника 1 бросок в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 4».
