Задоров против «Рейнджерс»: передача, 4 хита, «+4» за 19:52. У защитника «Бостона» 1+14 в 45 матчах

Задоров против «Рейнджерс»: передача, 4 хита, «+4» за 19:52.

Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Рейнджерс» (10:2).

В начале третьего периода россиянин ассистировал Марату Хуснутдинову, на счету которого покер в этой встрече.

Задоров набрал 15-е (1+14) очко в сезоне, всего он провел 45 игр.

В матче с ньюйоркцами за 19:52 (1:59 – в меньшинстве) у защитника 1 бросок в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 4».