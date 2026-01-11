Кравец об 1:3 с «Салаватом»: «Барыс» отлично сыграл в меньшинстве и безобразно в большинстве»
Кравец об 1:3 с «Салаватом»: «Барыс» сыграл безобразно в большинстве.
Тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Бились, боролись, отлично сыграли в меньшинстве и безобразно в большинстве. С одним голом сложно обыграть такую команду, как «Салават». Мы не используем свои моменты и не забиваем голы. Нужно забивать свои моменты.
— Почему не удается поставить более эффективный розыгрыш большинства?
— Нужны исполнители, которые умеют забивать. К сожалению, не идет. Ребята стараются, но не могут забить, — сказал Кравец.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
