Кравец об 1:3 с «Салаватом»: «Барыс» отлично сыграл в меньшинстве и безобразно в большинстве»

Кравец об 1:3 с «Салаватом»: «Барыс» сыграл безобразно в большинстве.

Тренер «Барыса » Михаил Кравец оценил поражение от «Салавата Юлаева » (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Бились, боролись, отлично сыграли в меньшинстве и безобразно в большинстве. С одним голом сложно обыграть такую команду, как «Салават». Мы не используем свои моменты и не забиваем голы. Нужно забивать свои моменты.

— Почему не удается поставить более эффективный розыгрыш большинства?

— Нужны исполнители, которые умеют забивать. К сожалению, не идет. Ребята стараются, но не могут забить, — сказал Кравец.