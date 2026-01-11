Панарин обогнал Дацюка по очкам (919) в регулярках НХЛ и вышел на чистое 7-е место среди россиян. До идущего 6-м Ковалева – 110 баллов

Панарин обогнал Дацюка по очкам (919) в регулярках НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Бостоном» (2:10).

Россиянин набрал 919-е (318+601) очко за карьеру в рамках регулярок в лиге за 797 игр за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».

Таким образом, Панарин превзошел Павла Дацюка (918 баллов в 953 матчах) и вышел на чистое 7-е место среди россиян в истории НХЛ.

Лидирует по этому показателю Александр Овечкин («Вашингтон», 1661 очко). В топ-6 также входят Евгений Малкин («Питтсбург», 1377), Сергей Федоров (1179), Никита Кучеров («Тампа», 1055), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).