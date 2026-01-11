Малкин набрал очки в 4-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Калгари». У него 9+22 в 28 встречах
Малкин набрал очки в 4-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Калгари».
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Калгари» (1:2), продлив результативную серию (3+4) до 4 игр.
В середине второго периода россиянин ассистировал Егору Чинахову, который сравнял счет (1:1).
Всего в 28 матчах сезона на счету Малкина 31 (9+22) балл.
В игре с «Флэймс» за 18:59 (3:46 – в большинстве) у нападающего ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
