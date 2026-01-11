Браташ о 2:4 с «Нефтехимиком»: «Пропущенные голы не вытекали из логики матча. Радует улучшение командной игры «Адмирала»
Тренер «Адмирала» Олег Браташ оценил поражение от «Нефтехимика» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Радует одно: поступательное движение в плане улучшения организации нашей командной игры. К сожалению, это сегодня не дало результата.
— Два периода ваша команда хорошо держалась. Чего не хватило в третьем?
— Я не считаю, что наша команда держалась. Она хорошо играла. Мы по броскам выиграли во втором периоде. Играли как минимум не хуже соперника. И в третьем периоде – то же самое. Скажем так, пропущенные голы не вытекали из логики игры, — сказал Браташ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
