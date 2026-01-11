Чернышов сделал передачу в матче с «Далласом». У форварда «Сан-Хосе» 3+6 в 11 играх
Чернышов сделал передачу в матче с «Далласом».
Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Далласом» (5:4 ОТ).
Россиянин набрал 9-е (3+6) очко в сезоне, всего он провел 11 игр.
Сегодня за 19:34 (2:18 – в большинстве) у Чернышова 3 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
