Чернышов сделал передачу в матче с «Далласом». У форварда «Сан-Хосе» 3+6 в 11 играх

Чернышов сделал передачу в матче с «Далласом».

Форвард «Сан-Хосе » Игорь Чернышов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Далласом» (5:4 ОТ).

Россиянин набрал 9-е (3+6) очко в сезоне, всего он провел 11 игр.

Сегодня за 19:34 (2:18 – в большинстве) у Чернышова 3 броска в створ ворот, полезность – «0».