Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном», набрав очки в 6-й игре подряд. У него 16+33 в 45 встречах
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» (2:10).
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Бостоном» (2:10), продлив результативную серию (2+9) до 6 игр.
Всего в 45 матчах сезона на счету россиянина 49 (16+33) баллов.
В игре с «Брюинс» за 18:35 (2:26 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, 3 потери шайбы, полезность – «минус 2».
