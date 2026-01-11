Хуснутдинов и Заха – первая пара игроков «Бостона» с хет-триками в одном матче c 1964-го
У «Бостона» впервые с 1964-го два хет-трика в одной игре.
«Бостон» разгромил «Рейнджерс» со счетом 10:2 в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский форвард Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы, чех Павел Заха – три.
Хуснутдинов и Заха – первая пара одноклубников «Брюинс» после расширения НХЛ (с сезона-1967/68), которым удалось забросить три шайбы в одном матче, и шестая в истории клуба.
Они присоединились к следующим дуэтам: Энди Хебентон и Дин Прентис (18 января 1964 года), Билл Коули и Кен Смит (21 января 1945 года), Коули и Бушер Джексон (16 марта 1944 года), Марти Бэрри и Джо Лэмб (23 ноября 1933 года), а также Хаго Харрингтон и Джимми Хербертс (13 февраля 1926 года).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
