«Бостон» забросил 10 шайб в матче НХЛ впервые с 1988-го. Нынешний президент клуба Нили набрал 7 (3+4) очков в той игре с «Чикаго»

«Бостон» забил 10 голов в матче НХЛ впервые с 1988-го.

«Бостон» разгромил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 10:2.

«Брюинс» забросили 10 шайб в одном матче впервые с 16 октября 1988 года (победа 10:3 над «Чикаго»). В том матче нынешний президент клуба Кэм Нили набрал рекордные в своей карьере 7 (3+4) очков.

«Бостон» занимает 10-е место в Восточной конференции (45 игр, 50 очков).