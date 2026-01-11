У Пастрняка 6 ассистов в игре с «Рейнджерс». Форвард «Бостона» набрал 55 (19+36) очков в 40 играх
Пастрняк сделал 6 ассистов в игре с «Рейнджерс».
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач в игре с «Рейнджерс» (10:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы и сделал один ассист. Также хет-трик сделал Павел Заха, 1+1 оформил Чарли Макэвой, дубль у Фрэйзера Минтена. Голевой пас отдал россиянин Никита Задоров.
В составе «Рейнджерс» ассистом отметился Артемий Панарин.
В текущем сезоне НХЛ 29-летний Пастрняк набрал 55 (19+36) очков в 40 играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
