У Пастрняка 6 ассистов в игре с «Рейнджерс». Форвард «Бостона» набрал 55 (19+36) очков в 40 играх

Пастрняк сделал 6 ассистов в игре с «Рейнджерс».

Форвард «Бостона » Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач в игре с «Рейнджерс» (10:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы и сделал один ассист. Также хет-трик сделал Павел Заха , 1+1 оформил Чарли Макэвой , дубль у Фрэйзера Минтена. Голевой пас отдал россиянин Никита Задоров.

В составе «Рейнджерс» ассистом отметился Артемий Панарин.

В текущем сезоне НХЛ 29-летний Пастрняк набрал 55 (19+36) очков в 40 играх.