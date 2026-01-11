«Бостон» разгромил «Рейнджерс» – 10:2. Команда Салливана пропустила 15 голов в 2 матчах после травмы Шестеркина
«Бостон» разгромил «Рейнджерс» (10:2) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это шестое поражение в семи последних играх для команды тренера Майка Салливана. Первой звездой матча стал нападающий «Брюинс» Марат Хуснутдинов, набравший 5 (4+1) очков.
Клуб из Нью-Йорка пропустил 15 шайб в двух матчах после того, как травму получил основной вратарь команды Игорь Шестеркин. В прошлой игре нью-йоркцы проиграли «Баффало» (2:5), Джонатан Куик отразил 16 из 20 бросков.
В матче с «Бостоном» Куик отбил 14 из 20 бросков и был заменен на 32-й минуте игры на Спенсера Мартина. Игравший в этом сезоне за ЦСКА вратарь пропустил четыре шайбы, отразив 10 из 14 бросков.
«Рейнджерс» на данный момент находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 46 матчах.