«Рейнджерс» пропустили десять голов в матче против «Бостона».

«Бостон» разгромил «Рейнджерс » (10:2) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Это шестое поражение в семи последних играх для команды тренера Майка Салливана . Первой звездой матча стал нападающий «Брюинс» Марат Хуснутдинов, набравший 5 (4+1) очков.

Клуб из Нью-Йорка пропустил 15 шайб в двух матчах после того, как травму получил основной вратарь команды Игорь Шестеркин . В прошлой игре нью-йоркцы проиграли «Баффало» (2:5), Джонатан Куик отразил 16 из 20 бросков.

В матче с «Бостоном » Куик отбил 14 из 20 бросков и был заменен на 32-й минуте игры на Спенсера Мартина . Игравший в этом сезоне за ЦСКА вратарь пропустил четыре шайбы, отразив 10 из 14 бросков.

«Рейнджерс» на данный момент находятся на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 46 матчах.