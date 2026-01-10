Брэди Ткачак о слухах про измену Улльмарка жене: «Позор, что дошло до такого. Когда критикуют нашу игру – это нормально. Но это полный бред, когда начинают трогать семью»

Брэди Ткачак раскритиковал слухи об измене Линуса Улльмарка жене.

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак заступился за голкипера команды Линуса Улльмарка .

Голкипер ранее покинул расположение команды по личным причинам. Затем в соцсетях стали распространять информацию, что клуб отпустил вратаря на фоне семейного скандала, который произошел после измены хоккеиста жене.

Один из позднее удаленных аккаунтов сообщал, что Ткачак требует убрать Улльмарка из команды. Якобы тот сказал супруге, что в «Сенаторс» измены на выездах широко распространены, и эта информация дошла до чата с женами игроков. Это сообщение также завирусилось в соцсетях. «Оттава » отреагировала на слухи.

«Это полная хрень. Не думаю, что кому-то нравится, что распространяется подобная информация.

Когда люди критикуют нашу игру на льду – это нормально. Но это полный бред, когда начинают трогать семью. То, что дошло до такого, – это позор. Я вообще этому не рад.

Сам факт того, что ему пришлось столкнуться с этим и думать об этом... Нам важно, чтобы он получил всю необходимую помощь.

С самого начала сезона он имеет нашу поддержку. Это уму непостижимо, что ему приходится проходить через такое», – сказал Брэди Ткачак .